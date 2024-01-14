سنيورة للصناعات الغذائية تتبرع بـ 100 طن من منتجاتها لغزة عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

وطن: صرح رئيس مجلس إدارة شركة سنيورة للصناعات الغذائية طارق العقاد، عن تبرع شركة سنيورة بـ 100 طن من منتجاتها الغذائية لقطاع غزة، أي ما يزيد عن 120,000 عبوة من اللحوم المعلبة بحجم عبوات 800 غرام بقيمة حوالي 470,000 دولار، كجزء من المساعدة العاجلة والطارئة لدعم جهود إغاثة أهلنا في غزة خلال الظروف الصعبة الراهنة.

وتم التبرع عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والتي تعمل بشكل مستمر وسريع وفعال لتوصيل قافلات من المساعدات الانسانية الى قطاع غزة بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، وسيساهم دعم شركة سنيورة في تأمين جزء من الاحتياجات الغذائية العاجلة لأهلنا في مختلف أرجاء قطاع غزة.

وقال العقاد: إن التزامنا بالجهود الجماعية في أوقات الأزمات هو جزء من إيماننا بدورنا في المسؤولية الاجتماعية للشركات وقوة التضامن في تعزيز الحقوق الإنسانية الأساسية لأخواننا وأخواتنا في قطاع غزة.

ودعا شركات القطاع الخاص المنتجة والمسوقة للمواد الغذائية للمساهمة في الجهود الاغاثية وتقديم الدعم العاجل لغزة في ظل المأساة الإنسانية غير المسبوقة، مشدداً على ضرورة حشد أقصى الجهود لتخفيف المعاناة على شعبنا وتلبية احتياجاته الأساسية.