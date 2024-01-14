الاحتلال يعتقل 15 عاملا من قطاع غزة في بديا غرب سلفيت

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 15 عاملا من قطاع غزة في بلدة بديا، غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مبنى بلدية بديا، حيث يقيم عدد من عمال قطاع غزة، الذين طردتهم إسرائيل من أماكن عملهم داخل أراضي الـ48، بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، واعتقلت 15 منهم.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال حطمت محتويات مبنى بلدية بديا، واعتدت بالضرب على طاقم إسعاف بديا، ومنعته من الاقتراب من المنطقة.