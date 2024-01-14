بعد 100 يوم من الحرب.. الاحتلال يستهدف قتل الحياة والأحياء في قطاع غزة

وطن: سوَّت دولة الاحتلال أحياء سكنية ومخيمات لجوء بالأرض بعد 100 يوم من القصف المتواصل على قطاع غزة، وهو ما أدى لإخفاء الحياة تماما في عدد من مناطق القطاع، حيث تشير التقديرات إلى أن إزالة ركام ما دمرته إسرائيل في هذه الفترة يتطلب بين 7 و10 سنوات.

وفي حين تقول دولة الاحتلال إنها تستهدف القضاء على فصائل المقاومة، فإن تسريبات ظهرت بعد 3 أسابيع من الحرب، مفادها أن قادة الاحتلال يبحثون دفع السكان المدنيين إلى مغادرة القطاع، وقتل كل مظاهر الحياة في هذا المكان.

استهداف الحجر والبشر

وتشير الأرقام إلى أنه بعد 100 يوم من الحرب، استشهد نحو 23 ألف مدني في غزة بينهم 10 آلاف طفل و7 آلاف امرأة، وجرح أكثر من 50 ألفا، وما يزال آلاف لا يعرف عددهم تحت الأنقاض.

لكن اللافت هو أن دولة الاحتلال من خلال هجماتها لا تستهدف المقاومة وحسب كما تزعم وإنما تستهدف كل حي على أرض غزة، وفي أي مكان.

فقد حاصرت قوات الاحتلال مستشفى النصر للأطفال وأجبرت طاقمه الطبي على إخلائه وترك أطفال خدّج، وجدوا بعد أيام جثثا متحللة داخل المستشفى.

كما استهدفت دولة الاحتلال كل ما من شأنه مساعدة السكان على البقاء أحياء، حيث خرج 77% من مستشفيات القطاع عن الخدمة، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

إلى جانب ذلك، استهدف القصف 104 مدارس، ولحقت بـ70% منها أضرار بالغة، وقد ألقى الاحتلال أكثر من 29 ألف قنبلة على القطاع، ودمر 40% من المنازل فيه بحلول منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفق تقديرات أولية.

كما تظهر صورا التقطت بالأقمار الصناعية أنه خلال الأيام الـ100 الماضية، اختفت أحياء بأكملها من على وجه الأرض أو لم تعد صالحة للحياة، ونسفت جدران نحو 33% من بيوت غزة وشوارعها.

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، فقد أظهرت صور الأقمار الصناعية أن ثلثي مباني شمالي القطاع قد دمرت تماما، وأن 25% من مباني الجنوب اختفت بشكل كلي.

وإلى جانب الحجر والبشر، حاولت دولة الاحتلال أيضا قتل الحقيقة من خلال استهداف الصحفيين الذي قضى أكثر من 115 منهم خلال أيام الحرب الماضية.

ويحتاج القطاع بين 7 و10 سنوات لإزالة ركام ما دمرته دولة الاحتلال في 100 يوم فقط، فيما يعرف بـ"قتل المباني"، وهو تعبير مشتق من اللغة اللاتينية "دومي سايد"، أي الاستهداف الممنهج لإحداث دمار شامل في المنازل والمباني.

المصدر : الجزيرة