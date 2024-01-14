المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: 100ألف فلسطيني بين شهيد ومفقود وجريج في اليوم 100 لجريمة الابادة

وطن: أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن 100 ألف فلسطيني بين شهيد ومفقود وجريح في اليوم الـ100 لجريمة الإبادة الجماعية "الإسرائيلية" بحق قطاع غزة

وأضاف المرصد أن "إسرائيل" ارتكبت جرائم حرب مروعة ضحيتها بمعدل 1000 فلسطيني من القطاع يوميًا في أكثر إحصائية دموية في التاريخ الحديث للحروب.

فيما أشار المرصد أن نحو 92% من الضحايا في غزة من المدنيين بمن في ذلك 12345 طفلًا، و6471 امرأة و295 عاملًا في المجال الصحي و41 من عناصر الدفاع المدني و113 صحافيًا.

وبين الأورومتوسطي أن مليون و955 ألف فلسطيني نزحوا قسرا من منازلهم ومناطق سكنهم في القطاع دون توفر ملجأ آمن لهم، أي ما نسبته 85% من إجمالي السكان.

وأفاد المرصد أن "إسرائيل" تتعمد تدمير وإلحاق أضرار جسيمة بمرافق البني التحتية في قطاع غزة وجعله منطقة غير صالحة السكان، وهجماتها لم تستثن المرافق الصحية أو المدارس أو المساجد والكنائس.