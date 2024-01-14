بلدية غزة: الاحتلال دمر المرافق الاقتصادية والمحال التجارية في القطاع

وطن: قالت بلدية غزة اليوم إن الاحتلال الإسرائيلي تعمد تدمير المرافق الاقتصادية والمحال التجارية والمهن والحرف وتدمر البنية التحتية والمرافق الحيوية والخدماتية وهدم وتدمير عشرات الآلاف من منازل المواطنين بهدف توسيع دائرة البطالة والفقر في المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة.

وأفادت البلدية أن الاحتلال استهدف الأسواق التجارية مثل سوق فراس، وسوق الشجاعية، وسوق البسطات، وسوق اليرموك، وسوق الشيخ رضوان، وسوق معسكر الشاطئ، بالإضافة إلى مخازن المواد الغذائية والملابس ومخازن مواد البناء والحرف وكذلك المحلات التجارية في مختلف أنحاء المدينة لاسيما في شارع عمر المختار والنصر، والجلاء، والوحدة، والشيخ رضوان، وحي الشجاعية، ومناطق أخرى.

وأكدت البلدية أن الاحتلال يهدف من خلال تدمير المرافق والمنشآت الاقتصادية والمحال والمهن التجارية والحرفية إلى تدمير الحركة الاقتصادية في المدينة وتوسيع دائرة البطالة والفقر في المجتمع وتدمير حركة البناء والتنمية في المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة.

وطالبت بلدية غزة منظمة العمل الدولية وكافة المنظمات التي تعنى بالشؤون الاقتصادية والحقوقية الإقليمية والدولية بإدانة جرائم الاحتلال بحق المرافق المدنية والإسراع في المساعدة في إعادة إعمار المنشآت الاقتصادية وتمكين المجتمع الفلسطيني من نيل حقوقه التي يكفلها القانون الدولي الإنساني