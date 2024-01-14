الخليل: الاحتلال يداهم بني نعيم وبيت أمر والعروب ويعتقل مواطنين

وطن: داهمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مخيم العروب وبلدتي بيت أمر وبني نعيم، شمال وشرق الخليل، واقتحمت منازل واستولت على مركبات، واعتقلت مواطنين.

وأفادت مصادر محلية من مخيم العروب باقتحام قوات الاحتلال للعديد من أحياء المخيم ومداهمة عدة منازل وتفتيشها والاعتداء على قاطنيها، قبل أن تعتقل الشاب لؤي جوابرة، بالاضافة الى أحد الأطفال لم يتسنى لـ "وفا" من معرفة هويته.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدتي بيت أمر، وبني نعيم، واعتدت على مواطنين واستولت على عدد من المركبات