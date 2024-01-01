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عضو مركزية فتح توفيق الطيراوي لـوطن: لو سمحت حماس لحركة فتح ...
اتحاد النمساويين العرب لـوطن: الفلسطينيون في النمسا يناضلون ...
بشرى.. من نطفة مُهرّبة إلى طفلة تعتصم لتطالب بالإفراج عن وال ...
الباحث بالشأن السياسي الإسرائيلي أمير مخول لوطن: مرافعة جنوب ...
د.مصطفى البرغوثي لوطن: ادعاء الاحتلال أمام محكمة العدل الدول ...
100 يوم على طوفان الاقصى.. القصف متواصل على غزة والمقاومة تو ...
الاحتلال يقر: المقاومة تُعيد السيطرة العسكرية على شمال قطاع ...
وسط اشتباكات عنيفة.. قوات الاحتلال تقتحم مخيم ومدينة جنين
المجتمع المقدسي يعلن البراءة من سامر السنجلاوي
"الصحة" في غزة تحذر: رفح لا يمكنها تلبية احتياجات 1.3 مليون ...
تظاهرة حاشدة أمام سفارة الاحتلال في فنلندا
وول ستريت جورنال:" اسرائيل" أبلغت مصر انها ستشرع في عملية لل ...
مظاهرات حاشدة في عدة مدن ودول حول العالم تضامناً مع غزة
القصف لن يردعهم ..اليمن تنفذ مناورة "جاهزون لمعركة الفتح الم ...
مسؤول أممي: جثامين الشهداء في شوارع غزة والوضع الإنساني كارث ...
الاقتصاد المنزلي في مواجهة الإغلاق والبطالة
حصار مطبق على مخيم العروب
القبور "مُكتظة" في محافظة الوسطى بقطاع غزة
"لا تدفعوا ثمن الرصاص الذي يقتل أطفالنا".. مقاطعة منتجات الا ...
شح الزيت والزيتون في غزة بسبب العدوان
مئة يوم من طوفان الأقصى.. قراءة في مبادئ العقيدة "الإسرائيلي ...
"أين الضفة؟" سؤال أزمنة الحروب الغزية
جنوب أفريقيا ستغيّر "النظام العالمي"
عن أخطر جبهة تقلق “اسرائيل”!
الاغتيالات الإسرائيلية وعودة السيارات المفخخة
لجنة القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية.. ملف فساد أسود أغلق ...
تحقيق استقصائي لوطن وأمان: غياب تأمين صحي شامل.. حرمان الكثي ...
تحقيق استقصائي لوطن: الدعم الحكومي للجمعيات.. معايير واضحة ف ...
أين ذهبت أموال التبرعات التي جمعتها وزارة الأوقاف لصالح اللا ...
تحقيق استقصائي لوطن: "المواد الأساسية.. تلاعبٌ بالأسعار وغيا ...
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