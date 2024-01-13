100 يوم على طوفان الاقصى.. القصف متواصل على غزة والمقاومة توقع خسائر في صفوف الاحتلال

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ100، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأٌقصى.

وارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى أكثر من 23700 شهيد، إضافة إلى أكثر من 60 ألف جريح، وآلاف المفقودين.

وتواصل كتائب الشهيد عزّ الدين القسّام الجناح العسكريّ لحركة المقاومة الإسلاميّة (حماس) تصديها لآليات الاحتلال الإسرائيلي وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى"، ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر

وأعلنت كتائب القسام،استهداف 9 آليات عسكرية للاحتلال وطائرة مروحية، وقنص جنود واستهداف آخرين في محاور التوغل في خانيونس، جنوب قطاع غزة.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بقتيلٍ إضافي وعدّة إصابات وقعت في صفوف قواته المتوغلة في قطاع غزّة، وذلك في المعارك البرية الدائرة مع المقاومة الفلسطينية وسط القطاع وجنوبه.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ100 :