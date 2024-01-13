مظاهرات في "تل ابيب" بمشاركة غانتس تطالب باستقالة نتنياهو

وطن: أغلق متظاهرون "إسرائيليون"، السبت، شارعًا رئيسيًا في تل أبيب، مطالبين باستقالة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وإعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.

وكانت بثت قنوات عبرية مشاهد لمظاهرات حاشدة أغلقت شارع "أيالون" الجنوبي ضمن خطوات احتجاجية، تطالب بإقالة نتنياهو وإعادة الأسرى بغزة.

وكان لافتا مشاركة عضو مجلس الحرب، الوزير بيني غانتس في المظاهرة، حيث نُشرت صورة له يتوسط الاحتجاجات.

وبالتزامن تظاهر مئات "الإسرائيليين" في مدينة حيفا شمال فلسطين المحتلة، للمطالبة بالاستقالة الفورية لحكومة نتنياهو، واتهموها بالفشل بإدارة الحرب في قطاع غزة

يأتي ذلك تزامنًا مع إعلان كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس"، السبت، انقطاع الاتصال بخلية مسؤولة عن 4 أسرى إسرائيليين تم احتجازهم في قطاع غزة عام 2014.