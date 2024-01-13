الاحتلال يعترف بمقتل جندي إضافي وإصابات خطرة في معارك وسط وجنوبي غزة

وطن: أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بقتيلٍ إضافي وعدّة إصابات وقعت في صفوف قواته المتوغلة في قطاع غزّة، وذلك في المعارك البرية الدائرة مع المقاومة الفلسطينية وسط القطاع وجنوبه.

وأعلن إعلام الاحتلال أنّ الرقيب أول في احتياط جيش الاحتلال، دان فايدنباوم، والذي كان يعمل ضمن الكتيبة "5037"، قُتل نتيجة إصابةٍ بصاروخٍ مضاد للدبابات في معركةٍ وسط قطاع غزّة.

كما اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بوقوع 3 إصاباتٍ خطرة بين جنوده، خلال المعارك الدائرة مع المقاومة الفلسطينية جنوبي قطاع غزّة ووسطه.

وأعلن جيش الاحتلال إصابة ضابط احتياط من الكتيبة "7155" بجروحٍ خطرة، وذلك أثناء مشاركته في معركةٍ جنوبي قطاع غزّة، كما أُصيب جندي في "الاحتياط" تشكيل "646"، وضابط من كتيبة الهندسة "605" بجروحٍ خطيرة، في معارك متفرقة وسط قطاع غزّة.

وبإعلان مقتل الرقيب أول في احتياط الإسرائيلي جنوبي قطاع غزّة، بلغت حصيلة قتلى "جيش" الاحتلال المُعلنة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي 521 قتيلاً، بينهم 188 جندياً قُتلوا منذ بدء المعارك البرية في قطاع غزّة، بحسب وسائل إعلامٍ إسرائيلية.

فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، 2514 جندياً وضابطاً، و1102 منذ بداية الهجوم البري على قطاع غزة، بحسب ما أعلنه المتحدّث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي.