وسط اشتباكات عنيفة.. قوات الاحتلال تقتحم مخيم ومدينة جنين

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مدينة جنين ومخيمها وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومين .

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من الآليات الاحتلال العسكرية ، اقتحمت المدينة من شارع جنين الناصرة، واندلعت اشتباكات عنيفة مع المقاومين.

واضافت المصادر إن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في المدينة، واندلعت مواجهات عنيفة مع الشبان عند دوار السينما، وحي الخروبة، وداور البطيخة، وأطراف المخيم ما ادى لاصابة شاب في الفخد.

فيما حاصرت قوات الاحتلال محيط مستشفى جنين الحكومي ، وأوقفت مركبة إسعاف وفتشتها، وكذلك محيط مستشفى الأمل.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات برفقة جرافة عسكرية الى مدينة جنين ومخيمها وشرعت بتجريف الشوارع وتدمير البنية التحتية

ونشرت قوات الاحتلال قناصتها على اسطح البنايات المحيطة في المخيم .