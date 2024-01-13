مُظاهرة حاشدة في دبلن ضد جرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني

وطن: شارك ابناء الجالية الفلسطينية في ايرلندا بالتعاون مع لجان التضامن الايرلندي واتحادات عمالية وطلابية ونسائية واحزاب مؤيدة ومؤسسات المجتمع المدني الايرلندي المختلفة والجاليات العربية والاسلامية ومؤسسة الحق الفلسطيني والالاف من ابناء الشعب الايرلندي في مظاهرة حاشدة عصر اليوم السبت الموافق 13 يناير الجاري في مركز العاصمة الايرلندية دبلن .

وطالب المتظاهرون بضرورة ايقاف آلة الحرب والعدوان الاسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي مدينة القدس. وسرعة مد يد العون الاغاثية لشعبنا في جميع النواحي سواء المعيشية والعلاجية والاغاثية وفتح المعابر وانقاذ شعبنا من الة القتل الابادية الاسرائيلية.

ودعت قوى المجتمع المدني الحكومة الايرلندية من خلال وزارة خارجيتها بالوقوف جنباً الى جنب مع دولة جنوب افريقيا في دعوتها القانونية القائمة حالياً في محكمة العدل الدولية في لاهاي والتي تطالب بتجريم دولة الكيان المحتل بجريمة الابادة الجماعية بحق اهلنا في غزة من جهة وبإيقاف الحرب ضد اهلنا في قطاع غزة بشكل فوري وأني .

وقد جاء هذا التحرك التضامني الحاشد اسناداً لشعبنا الفلسطيني في كفاحه ضد المحتل الاسرائيلي وبالتنسيق مع قوى المحتمعات المدنية الاوروبية والعالمية في محاولة للضغط على الحكومات المختلفة ومنها الحكومة الايرلندية من اجل ايقاف الحرب القائمة ضد ابناء شعبنا في فلسطين وفي غزة تحديداً واغاثة شعبها واعادة اعمارها بشكل فوري وعاجل .