المجتمع المقدسي يعلن البراءة من سامر السنجلاوي

وطن: رفض ممثلو المجتمع المقدسي ما صدر عن سامر السنجلاوي من تصريحات وقيامه زيارته إلى مستوطنة "كفار عزة" بدعم من المؤتمر اليهودي العالمي وبمرافقة جيش الاحتلال الاسرائيلي.

وقال ممثلو المجتمع المقدسي في بيان صحفي وصل وطن نسخة منه "ظهر المدعو سامر السنجلاوي في تقرير متلفز يعبر به عن حزنه ورفضه لأحداث السابع من أكتوبر، ولم يكتفي بذلك بل تباكى على أسرى الاحتلال في غزة مطالباً بعودتهم وضرورة إظهار التضامن معهم"

واشار البيان أن ما قام به السنجلاوي جاء في الوقت الذي تنزف به دماء شعبنا الفلسطيني مئات الشهداء والجرحى يومياً من الأبرياء، وتكتظ السجون الاسرائيلية بآلاف المعتقلين الفلسطينيين على أرضهم المنكوبة"...

وأوضح البيان "إن الخائن المدعو سامر السنجلاوي الذي ارتمى بأحضان العدو .. لا يمثل إلا نفسه ، وجميع أهالي مدينة القدس المحتلة أبرياء منه ومن مواقفه وأفعاله النجسة الذميمة، ولن يكون له أي مكانة في هذه المدينة الشريفة لا اليوم ولا مستقبلاً".

وختم البيان "نحن أحرار مدينة القدس ندعوكم إلى قطع كافة العلاقات مع الخائن المذكور سواء على مواقع التواصل أو في الحياة العامة، ولا بارك اللّٰه فيمن خان دماء شعبنا الفلسطيني التي خضبت ملامح هذه الأرض المباركة".

يذكر أن المبعوث الأميركي السابق للشرق الأوسط وأحد مهندسي صفقة القرن جيسون غرينبلات المقاومة لادانة المقاومة رافق سامر السنجلاوي في زيارة لمستوطنات غلاف غزة الذي أبدى تعاطفه وحزنه مع مستوطني "غلاف غزة" خلال زيارته مستوطنة "كفار غزة".

وقال السنجلاوي ردا على سؤال من غرينبلات حول تمزيق صور "الرهائن" المحتجزين في غزة، ان "هؤلاء الناس يمرون بأوقات صعبة من ان يتم اختطافهم بعيدا عن المجتمع وعائلاتهم، انا كفلسطيني اطلب من الجميع فلسطينيين وعرب، إظهار التضامن معهم، وأقل ما يمكننا العمل عليه هو التأكد من عودتهم الى منازلهم في أقرب وقت ممكن، اعتقد ان هؤلاء الناس يجب إطلاق سراحهم فورا، يجب ان تتوقف الحرب، على الجميع العمل بجد من اجل انهاء هذا الامر".

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