رئيس الأركان في جيش الاحتلال: الوقت يداهمنا لكن علينا منع أي "ابتراز" لوقف اطلاق النار

وطن: قال رئيس أركان جيش الاحتلال، هرتسي هاليفي، إن الوقت يداهمنا لاستعادة الأسرى المحتجزين في غزة، ولكن علينا منع ما وصفه " ابتزاز "لوقف إطلاق النار.

وأضاف هاليفي من أجل إطلاق سراح الأاسرى الاسرائيليين، يجب ممارسة الضغط العسكري على حماس، و"هذا ما نقوم به".

وشدد رئيس الأركان على" أن منطقة جنوب لبنان أصبحت منطقة قتال وستظل هكذا ما دام حزب الله يعمل انطلاقا منها".

وكانت كتائب القسام قد أعلنت أنها فقدت الاتصال بالخلية المسؤولة عن الأسرى الأربعة وهم :شاؤول آرون،هدار غولدن،أفيرا منغستو، هشام السيد.الذين أسرتهم منذ الحرب على غزة في العام 2014.