إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في حوسان غرب بيت لحم

وطن: أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز السام، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفاد شهود عيان، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت منطقة المطينة في القرية، وأطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز السام، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وأضافوا أن قوات الاحتلال أجبرت المواطنين على إغلاق محالهم التجارية، وأغلقت المدخل الشرقي للقرية بالاتجاهين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.