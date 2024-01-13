أسامة حمدان: الشعب الفلسطيني في غزة أفشل كل مخططات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية

وطن: أكد أسامة حمدان القيادي في حماس أن الاحتلال لن يستطيع أن ينال من عزيمة المقاومين في الميدان، وأن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أفشل كل مخططات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف حمدان أن معركة الشعب الفلسطيني مع الاحتلال والاستعمار لم تبدأ يوم 7 أكتوبر الماضي وإنما معركة الشعب الفلسطيني مع الاحتلال والاستعمار تعود إلى 100 عام، مضيفاً أن عملية طوفان الأقصى كانت خطوة ضرورية في إطار العمل من أجل إنهاء الاحتلال.

وأكد حمدان في مؤتمر صحفي أن المقاومة تستهدف جنود الاحتلال ومن يحمل السلاح ضد أبناء شعبنا. مشيراً إلى إثبات كذب مزاعم الاحتلال بأن حركة حماس قتلت مدنيين يوم 7 أكتوبر.



