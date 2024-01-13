"الوقت ينفذ".. "القسام" تعلن فقدان الاتصال بالخلية المسؤولة عن الجنود الأسرى منذ عام 2014

وطن: نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة(حماس)، اليوم السبت، رسالة مصورة لعائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها بعنوان "الوقت ينفذ".

وكانت قد أعلنت كتائب القسام أنها فقدت الاتصال بالخلية المسؤولة عن الأسرى الأربعة وهم :شاؤول آرون،هدار غولدن،أفيرا منغستو، هشام السيد.الذين أسرتهم منذ الحرب على غزة في العام 2014.

ونشرت كتائب القسام فيديو يشير إلى 10 سنوات مضت على الابقاء على الجنود الذين أسرتهم المقاومة عام 2014 في إشارة أن حكومة الاحتلال لا تبالي بأسراها.