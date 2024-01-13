مظاهرات حاشدة في عدة مدن ودول حول العالم تضامناً مع غزة

وطن: شهدت عدة مدن وعواصم عربية وإسلامية وغربية اليوم مظاهرات حاشدة تضامنا مع غزة وللتنديد باستمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وكان التحالف المؤيد لفلسطين في بريطانيا دعا لمسيرات عالمية لنصرة غزة في أكثر من 120 مدينة، ضمن 45 دولة حول العالم.

وتأتي هذه التظاهرات في وقت تواصل فيه محكمة العدل الدولية مداولاتها في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال لارتكابها جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وتطالب فيها بوقف فوري للحرب التي تشنها "إسرائيل" على القطاع منذ 98 يوما.