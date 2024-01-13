للمرة الثانية .. الاحتلال يداهم بيت العزاء و منازل ذوي شهداء بلدة إذنا

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال اليوم بلدة إذنا غرب الخليل وداهمت بيت العزاء المقام للشهداء الثلاث الذين قضوا ليلة أمس في مستوطنة أدورا غرب الخليل.

وبحسب مصادر محلية لوطن فقد اقتحمت قوات الاحتلال للمرة منازل ذوي الشهداء وسط اطلاق قنابل الصوت والغاز.

كما اقتحمت بيت العزاء وشددت على عدم القيام بأي مراسم للعزاء او طباعة أي صور للشهداء الثلاثة واحتجزت عشرات المواطنين في مسجد قريب من منازل ذوي الشهداء ومنعتهم من الخروج لفترة من الوقت.

يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت فجر السبت، منازل عائلات منفذي عملية إطلاق النار في مستوطنة "أدورا" غربي الخليل، والتي أسفرت عن إصابة جندي بجراح واستشهاد المنفذين، مساء أمس الجمعة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت منازل ذوي منفذي عملية إطلاق النار، في بلدة إذنا غربي الخليل واعتقلت عدداً من أقاربهم، فيما صادرت نحو 20 مركبة.

وكان ثلاثة مقاومين اقتحموا، أمس الجمعة، مستوطنة "أدورا" وأطلقوا الرصاص تجاه المستوطنين قبل اندلاع اشتباكات بين المنفذين وقوات الاحتلال في المستوطنة.

وفي وقت لاحق أعلنت عائلة أبو جحيشة عن تبيلغها باستشهاد ثلاثة من أبنائها هم: إسماعيل أحمد يوسف أبو جحيشة (20 عاما)، وعدي إسماعيل يوسف أبو جحيشة (18 عاماً) ومحمد عرفات يوسف أبو جحيشة (16 عاماً).

وعقب العملية، ألقت قوات الاحتلال قنابل إنارة في أجواء المستوطنة، وسط تواجد عسكري مكثف لقوات الاحتلال في المكان.

وأغلقت قوات الاحتلال كافة مداخل مدينة الخليل وبلداتها، عقب عملية إطلاق النار في مستوطنة "أدورا".