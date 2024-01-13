مصادر "اسرائيلية": جيش الاحتلال يخفي بيانات الجرحى.. تقديرات بوصول العدد إلى 30 ألفاً

وطن: تحدثت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، عن أعداد جنود الاحتلال الذين أصبحوا معوقين بعد الـ 7 من تشرين الأول/أكتوبر.

وفي التفاصيل، أفاد موقع "والاه" العبري بأنَّه منذ بداية الحرب اعترف الاحتلال بنحو 4000 جندي احتلال معوق.

وذكر أن "إسرائيل" تستعد لاستقبال عدد كبير من جنودها المعوقين"، مضيفاً أنه "وبعد مرور 100 يوم على الحرب، تم بالفعل الاعتراف بإصابة نحو 4000 جندي بإعاقات".

وأشار الموقع العبري إلى تقديرات بوصول العدد إلى نحو 30 ألفاً، بزيادة قدرها 40% في عدد الجنود المعترف بهم.

وفي السياق، اعتبر الموقع أن "عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر قاد "إسرائيل" إلى حرب لم تشهدها سابقاً من حيث عدد جرحى الجنود، لكن الأهم من ذلك أن الإصابات خطيرة للغاية".

وأضاف أن جيش الاحتلال "لا يقدم جميع بيانات الجرحى للجمهور، خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى انخفاض المعنويات".

وبحسب الموقع، "تم الاعتراف حالياً بحوالى 4000 جندي أصيبوا بإعاقة وفقاً للتصنيف 3، وهذا يعني أنه يحق لهم الحصول على جميع العلاجات والحقوق التي يتمتع بها شخص معوق فيجيش الاحتلال دون أن يتم الاعتراف بهم رسمياً على هذا النحو".

ولفت إلى أنه "يتم دفع رواتب للجنود المصابين وعلاجهم حتى دون الحاجة إلى إثبات أي شيء"، مبيناً أن "عملية إعادة تأهيلهم ستبدأ في أقرب وقت لإعادتهم إلى الحياة".

ونقل الموقع عن عيدان كاليمان رئيس منظمة المعوقين فيجيش الاحتلال قوله: "مقابل كل مختص علاج طبيعي عملنا معه، نطلب الآن أربعة لتلبية حجم الجرحى، والأمر نفسه بالنسبة لجميع المهن العلاجية الأخرى".