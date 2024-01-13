محدث| 24 شهيداً جراء القصف المتواصل على خان يونس وغزة

وطن: أفادت مصادر محلية باستشهاد 20 شهيدا جراء تواصل الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي على خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأشارت مصادر الطبية، إلى استشهاد أربعة مواطنين في قصف الاحتلال استهدف منزل عائلة قاسم في شارع النفق بمدينة غزة، وأن نحو 20 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين.

وفي حصيلة غير نهائية،أشارت أرقام وزارة الصحة بغزة إلى ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء العدوان في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى أكثر من 23700 شهيد، إضافة إلى أكثر من 60 ألف جريح، وآلاف المفقودين.

وقال مكتب الإعلام الحكومي بغزة إن الاحتلال يرغم الفلسطينيين على النزوح لرفح جنوبي القطاع على أنها آمنة ثم يقصفهم ويرتكب مجازر مروعة بحقهم.