صحة غزة: لم تتبق إلا 6 سيارات إسعاف صالحة للاستخدام

وطن: قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يستهدف الطواقم الصحية بالقصف والاعتقال، مما أدى إلى استشهاد العشرات.

وأشارت الوزارة في مؤتمر صحفي أمام مجمع الشفاء الطبي شمال القطاع إلى أن البنية التحتية والصحية والخدماتية في رفح هشة ولا يمكنها تحمل احتياجات 1.3 مليون مواطن ونازح.

كما كشفت أنه لم تتبق سوى 6 سيارات إسعاف صالحة للاستخدام في القطاع، مشيرة إلى مكافحتها من أجل تشغيل بعض الخدمات الأساسية، ومنها وحدات العناية المركزة وحضانات الأطفال.

في سياق متصل قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة إن الاحتلال يرغم الفلسطينيين على النزوح لرفح جنوبي القطاع على أنها آمنة ثم يقصفهم ويرتكب مجازر مروعة بحقهم.