جمعية أبوديس التعاونية للثروة الحيوانية تعلن عن نجاح مبادرتها لزيادة مساحة الراضي الخضراء في البلدة

وطن- علاء أبو هلال: أعلنت جمعية أبوديس التعاونية للثروة الحيوانية عن نجاح مبادرتها الأخيرة التي تستهدف زيادة مساحة الراعي الخضراء في بلدة أبوديس. تم تنفيذ هذه المبادرة بالشراكة والتعاون الفعّال مع معهد الأبحاث التطبيقية أريج، والتي استمرت خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر 2023، على مرحلتين مهمتين.

في المرحلة الأولى، قامت الجمعية بتوزيع أشتال زراعية مثمرة، مثل الزيتون والعنب والتين والليمون، إلى جانب معدات زراعية أساسية مثل المجارف والفؤوس ومقصات الشجر ومشاط الأرض والدقران. تم توزيع هذه الموارد بشكل عادل بين المزارعين وأعضاء الجمعية وفقًا لاحتياجاتهم.

وفي المرحلة الثانية، تم توزيع مضخات رش للمبيدات الضارة ومبيدات الأعشاب، بالإضافة إلى السماد، حيث تم توجيهها أيضًا إلى الأعضاء والمزارعين.

وقامت الجمعية بمراقبة جميع المزارعين لضمان تنفيذهم لعمليات الزراعة والعناية الجادة بالمحاصيل، وقامت بتوثيق هذه الجهود من خلال الصور والفيديو.

وعبّرت الجمعية عن شكرها وامتنانها لمعهد أريج، وخاصة للمهندس اياد خليفة، على جهوده ومتابعته الفعّالة طوال فترة تنفيذ المبادرة. وتعرب الجمعية عن سعادتها بتحقيق هذه الشراكة الناجحة وتتطلع إلى المزيد من التعاونيات المثمرة مع معهد أريج في المستقبل.