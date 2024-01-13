الملتقى الوطني الديمقراطي يدعو لأداء سياسي فلسطيني مختلف في الشكل والمضمون

وطن: دعا الملتقى الوطني الديمقراطي لأداء سياسي فلسطيني مختلف في الشكل والمضمون. وأعاد الملتقى دعوة الكل الفلسطيني لتبني مبادرته للإنقاذ الوطني لتشكيل جبهة وطنية متماسكة ومؤتمنة وقادرة على مواجهة المخاطر الوجودية أمامنا.

فيما يلي نص بيان الملتقى الذي وصل وطن، نسخة عنه:

يتصدى الشعب الفلسطيني منذ قرابة مئة يوم لحرب إبادة تشنها دولة الاحتلال بلا هوادة أو رادع. وتستمر هذه الحرب الإجرامية بدعم وتسليح من دول أصبحت شريكة في أفظع الجرائم المرتكبة في التاريخ المعاصر. مئة يوم من القتل والتهجير والجرائم الفظيعة التي أدت إلى ارتقاء حوالي 30 ألف فلسطيني وفلسطينية، جلهم من الأطفال والنساء وجرح عشرات الآلاف وتهجير غالبية السكان قطاع غزة الحبيب وتصاعد عمليات القتل والتدمير والتهجير والاستعمار في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس.

إن هذه الفظائع ترتكب ضد الإنسانية جمعاء وتهدد المنظومة الدولية برمتها، خاصة في ظل تخلي كثير من الدول عن مسؤولياتها. هنا، نرى أنه من واجبنا التوجه بالشكر والامتنان الخالص لأخوتنا في الإنسانية والنضال في جمهورية جنوب إفريقيا التي انتصرت لحقوقنا وللإنسانية وأجبرت دولة الاحتلال على المثول صاغرة إلى محكمة العدل الدولية متهمة بالإبادة الجماعية. هذا التطبيق العملي للتضامن وما أبرز من دعم شعبي دولي غير مسبوق لقضيتنا العادلة وحقنا الأصيل في الحرية وتقرير المصير والاستقلال الوطني يمثل نقطة ضوء ساطع للأمل واستمرار النضال حتى الحرية والعودة.

لقد اتخذت جنوب إفريقيا هذه الخطوة التاريخية بسبب صمود شعبنا الأسطوري وتمسكه بحقوقه الإنسانية والوطنية. ونحن إذ ننحني إجلالً وإكباراً لهذا الصمود ولشعبنا الذي لن تنحني هامته رغم كل المحاولات ولن يترك أرضه رغم كل الجرائم والمؤامرات، نؤكد أن الشعب الفلسطيني المكلوم يستحق أداءاً سياسياً فلسطينياً مختلفاً من حيث الشكل والمضمون.

في هذا السياق، يؤكد الملتقى الوطني الديمقراطي أنه يتوجب على الشخصيات الوطنية الفلسطينية والقوى السياسية كافة أن ترتقي لحجم التحديات وتتحمل مسؤولياتها أمام النكبة المستمرة وأن تكبر عن الصغائر مثل التمسك بالمواقع وتغليب المصالح الشخصية أو الحزبية على الوطنية، والتي حالت حتى الآن من تشكيل حالة وطنية متماسكة تنصاع لإرادة الشعب الفلسطيني في التوحد لإنهاء الحرب وإعادة بناء ما دمرته الحرب وما هشمه الأداء السياسي الفلسطيني البائس.

إن الحالة الفلسطينية المنقسمة والعاجزة عن تقديم أي رؤية وطنية موحدة تشكل عبئاً على الشعب الفلسطيني الذي يواجه الإبادة وخطر تصفية القضية الوطنية في ظل غياب السند والرافعة السياسية الوطنية المطلوبة. ويعيد الملتقى دعوة الكل الفلسطيني لتبني مبادرته للإنقاذ الوطني لتشكيل جبهة وطنية متماسكة ومؤتمنة وقادرة على مواجهة المخاطر الوجودية أمامنا.