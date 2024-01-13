مؤسسات المجتمع المدني تدين العدوان الدولي على اليمن.

وطن: أدانت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، العدوان الأمريكي - البريطاني على اليمن.

وأكدت مؤسسات المجتمع المدني في بيان أصدرته اليوم السبت وصل وطن نسخة منه، على وقوفها إلى جانب شعب اليمن، ونضاله من أجل سيادته، فهذا أقل الواجب لشعب اليمن ومقاومته اللذان لطالما كانا نصيري القضية الفلسطينية، ولطالما قدما التضحيات من أجل فلسطين وشعبها.

وقالت: إننا في مؤسسات المجتمع المدني نرى في هذا العدوان الحالي على اليمن جزءا لا يتجزأ من العدوان الدولي على شعبنا في غزة.

وأضافت: ولا نرى في الحكومات الغربية إلا حكومات غارقة في إرثها الاستعماري، بكل ما تحمله من عداء لحرية الشعوب في منطقتنا.