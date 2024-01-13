منظمة "البيدر": الاحتلال يرتكب جرائم الإبادة الجماعية بحق التجمعات البدوية في الضفة الغربية

وطن: ثمنت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو ، المرافعة القانونية منقطعة النظير المقدمة من قبل جمهورية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في إطار جهودها لمحاكمة "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، لانتهاكاتها الفظيعة وواسعة النطاق لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وقالت منظمة البيدر في بيان لها، وصل وطن، إن جنوب أفريقيا ضمن مرافعتها سلطت الضوء على الأدلة الدامغة على كون إسرائيل تخرق التزاماتها وفق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بشكل متعمد وواسع النطاق، فهي ترتكب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة وايضا في الضفة الغربية، وفشلت باتخاذ إجراءات للوقاية من وقوع جريمة الإبادة الجماعية، وتتبنى سياسات من شأنها أن تحقق الإبادة الجماعية، وتسمح بالخطاب التحريضي الذي يدعو لإيقاع هذه الجريمة ضد الشعب الفلسطيني ويبرر الممارسات المنضوية تحتها، وهو ما يعد دليلاً على ضرورة وضع حد لهذه الممارسات الشنيعة من ارتكاب للمجازر والفظائع، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، من منطلق احترام الحياة البشرية والحفاظ عليها.

وفي هذا السياق قال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو المحامي حسن مليحات ،انه على وقع العدوان المتصاعد على قطاع غزة وما يرافقه من جرائم إبادة جماعية بحق شعبنا تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وما يصاحبه من تكثيف لإعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، حيث باتت هذه الاعتداءات تشكل خطراً حقيقياً على حياة المواطنين ووجودهم في أراضيهم، خاصة في التجمعات والمضارب البدوية المنتشرة من شمال الضفة إلى جنوبها، إضافة إلى العديد من القرى التي تقام على أراضيها المستعمرات.

في حين أن التواجد البدوي في الضفة الغربية يتركز في الصحاري الشرقية للضفة، وبالتحديد في مناطق شرق رام الله والقدس، ومنطقة الأغوار في محافظتي أريحا وطوباس، فضلاً عن جنوب محافظة الخليل، وهي من المناطق المصنفة "ج" بحسب اتفاقيات أوسلو، وتخضع تبعاً لذلك للسيطرة الأمنية والإدارية للاحتلال الإسرائيلي. وتشكل هذه الأراضي بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي العمود الفقري في تنفيذ مشاريعه ومخططاته التصفوية ضد الوجود الفلسطيني، وبالتحديد مشروع القدس الكبرى، وخطة ضم الأغوار، ويعتبر الوجود البدوي في تلك المناطق ، عقبة حقيقية أمام تنفيذ تلك المشاريع.

وأضاف أن الاحتلال يمارس سياسة التطهير العرقي ويهدم البيوت ويصادر الممتلكات ويعمل على تهجيرهم قسريا في هذه المناطق،وذلك بإستخدام وسائل غير قانونية وعنصرية، أبرزها مصادرة الأراضي وطرد قاطنيها من البدو، وإعادة توزيعهم في مناطق محددة جغرافياً وهدم وتخريب الممتلكات والمنشآت البدوية، وإعلانه الأراضي التي يتواجدون فيها محميات طبيعية أو مناطق عسكرية مغلقة يُحظَر الرعي فيها، الأمر الذي يعرض البدو المعتمدين على الرعي بصورة رئيسية إلى مصادرة ثروتهم الحيوانية والاعتقال في حال تواجدوا في تلك المناطق، مما يدفعهم بالنتيجة إلى الرحيل عن تلك الأراضي. بالإضافة إلى الاعتداءات اليومية التي يتعرض لها البدو بشكل ممنهج من جيش الاحتلال والمستوطنين الذي يسعى الاحتلال إلى تمكينهم فردياً في المناطق البدوية،علاوة على استخدام الاحتلال لوسائل الطرد الناعمة ضد التجمعات البدوية، التي تتمثل بخلق بيئة قسرية صعبة تجبر البدو على الرحيل مثل الحرمان من الخدمات الأساسية، وبخاصة مياه الشرب والكهرباء وطرق المواصلات، ومؤخرا ملاحقة ومصادرة المساعدات الإنسانية التي تقدمها جهات مانحة، وفي ذلك مخالفة جسيمة لواجبات القوة المحتلة تجاه الشعب الخاضع للاحتلال.

وأوضح مليحات أنه وبناءاً على التعريف الواضح لمفهوم الإبادة الجماعية الذي يشير إلى: "ارتكاب أي عمل من الأعمال الآتية بقصد الإبادة الكلية أو الجزئية، لجماعة ما على أساس القومية أو العرق أو الجنس أو الدين، مثل:

(أ) قتل أعضاء الجماعة.

(ب) إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي الخطير بأعضاء الجماعة.

(ج) إلحاق الأضرار بالأوضاع المعيشية للجماعة بشكل متعمد بهدف التدمير الفعلي للجماعة كليًا أو جزئيًا.

(د) فرض إجراءات تهدف إلى منع المواليد داخل الجماعة.

(هـ) نقل الأطفال بالإكراه من جماعة إلى أخرى.

ورأى مليحات هذه الممارسات من قبل قوات ودولة الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه ضد التجمعات البدوية ما هي إلا تجسيد لمفهوم الابادة الجماعية التي ترفضه القوانين والمواثيق والاعراف الدولية، فهذه المعطيات المطروحة تشير إلى أن الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية يسيرون على خطا العصابات الصهيونية التي نفذت المجازر وعمليات التطهير العرقي وجرائم الإبادة الجماعية في القرى الفلسطينية إبان النكبة عام 1948، كعصابات "الهجاناة، وشتيرن، والأرغون.

وأكد مليحات أن جرائم الاحتلال هذه تمثّل انتهاكاً لجميع الشرائع الدولية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وعلى رأسها اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949، واتفاقية لاهاي المتعلقة بالتسوية السلمية للنزاعات الدولية واتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989، مشيرةً إلى أنه لا يوجد بند في ميثاق الأمم المتحدة إلا وجرى المساس به بشكل سافر من قبل دولة الاحتلال.

وأشار مليحات إلى أن ما يحدث من إجراءات في الضفة الغربية يمثل استكمالاً لمخطط إعادة إنتاج النكبة الجديدة، فقد جرى تحت جنح ظلام وستار الحرب في قطاع غزة، ممارسة أكبر عملية تهجير جماعي ضد التجمعات البدوية، حيث تم تهجير ما يقارب 26تجمعا بدويا تضم ما يقارب 3600مواطن فلسطيني تم ارغامهم على ترك اراضيهم وبيوتهم والرحيل لمناطق أخرى، فحسب القانون الدولي، يُعرف ذلك بالتهجير القسري الذي يعني الإخلاء غير القانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها، وهو يندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وهذا التعريف جاء من المادة الـ49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي حظرت النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص، أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أراضٍ أخرى، إلا في حال أن يكون هذا في صالحهم بهدف تجنيبهم مخاطر النزاعات المسلحة، وتجرم القوانين والتشريعات الدولية التهجير وما يتبع من سياسيات تفضي إليه، حيث نصت المادة رقم (49) من اتفاقية جنيف الرابعة على: "لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين الى الأراضي المحتلة"، وجاء في المادة (53): "يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات أو الدولة أو السلطات العامة أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير"، والمادة (147) وفيها: "تدمير أو اغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية".

ووفق ما ورد في نظام روما الإنساني للمحكمة الجنائية الدولية، فإن "إبعاد السكان أو النقل

القسري للسكان، متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين، يشكل جريمة ضد الإنسانية".

واعتبر أن المستهدف من وراء الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية هو وجود الشعب الفلسطيني على أرض فلسطين الانتدابية، لتكريس وتعميق المشروع الاستيطاني الاستعماري على أنقاض الشعب الفلسطيني. ولعل ما تقوم دولة الاحتلال الإسرائيلي به حاليًا في قطاع غزة، والضفة الغربية، ودفع للغزيين لمغادرة القطاع، ولسكان الضفة لمغادرتها، يمثل أوضح تجليات هذا المشروع، الذي بدأ منذ أكثر من مئة عام وتتم الآن محاولة استكماله، في غياب لأدنى حد من سيادة القانون الدولي، والمساءلة، وسكوت المجتمع الدولي، لا وبل انخراطه في هذه المشروع.