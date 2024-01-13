إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم الفارعة جنوب طوباس

وطن: أُصيب شاب، اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم الفارعة جنوب طوباس.

وأفاد الهلال الاحمر، بأن طواقم الإسعاف تعاملت ميدانيا مع إصابة بشظايا الرصاص الحي في اليد.

وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم من جهة حاجز الحمرا العسكري، ودفعت بتعزيزات عسكرية إضافية إلى المخيم برفقة جرافة عسكرية، وسط تحليق مكثف من طائرات الاستطلاع.

ويتخلل اقتحام المخيم انتشار لمشاة وقناصة الاحتلال، فيما تسمع أصوات انفجارات وإطلاق نار من داخل المخيم بين الفينة والأخرى.

واندلعت اشتباكات ومواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال واستهدف مقامون اليات الاحتلال العسكرية بعبوات محلية الصنع، فيما دمرت جرافة الاحتلال أحد المحال التجارية في سوق المخيم

يتبع...