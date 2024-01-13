الاحتلال يداهم منازل ذوي منفذي عملية إطلاق النار في الخليل

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم السبت، منازل عائلات منفذي عملية إطلاق النار في مستوطنة "أدورا" غربي الخليل، والتي أسفرت عن إصابة جندي بجراح واستشهاد المنفذين، مساء أمس الجمعة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت منازل ذوي منفذي عملية إطلاق النار، في بلدة إذنا غربي الخليل واعتقلت عدداً من أقاربهم، فيما صادرت نحو 20 مركبة.

وكان ثلاثة مقاومين اقتحموا، أمس الجمعة، مستوطنة "أدورا" وأطلقوا الرصاص تجاه المستوطنين قبل اندلاع اشتباكات بين المنفذين وقوات الاحتلال في المستوطنة.

وفي وقت لاحق أعلنت عائلة أبو جحيشة عن تبيلغها باستشهاد ثلاثة من أبنائها هم: إسماعيل أحمد يوسف أبو جحيشة (20 عاما)، وعدي إسماعيل يوسف أبو جحيشة (18 عاماً) ومحمد عرفات يوسف أبو جحيشة (16 عاماً).

وعقب العملية، ألقت قوات الاحتلال قنابل إنارة في أجواء المستوطنة، وسط تواجد عسكري مكثف لقوات الاحتلال في المكان.

وأغلقت قوات الاحتلال كافة مداخل مدينة الخليل وبلداتها، عقب عملية إطلاق النار في مستوطنة "أدورا".