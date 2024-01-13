الاحتلال يجدد قصف بلدات في جنوب لبنان

وطن: تجدّد القصف المدفعي الإسرائيلي، اليوم السبت، على عدد من البلدات في جنوب لبنان.

وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، إن مدفعية الاحتلال استهدفت أطراف بلدات الناقورة، وجبل اللبونة، وعلما الشعب، وطيرحرفا، والضهيرة، وعيتا الشعب.

وأضافت، أن طائرات الاحتلال للاستطلاع استمرت بالتحليق فوق القرى المتاخمة للخط الازرق في القطاعين الغربي والأوسط، وصولا حتى مشارف نهر الليطاني، صعودا الى مدينة بنت جبيل، وسط إطلاق للقنابل المضيئة فوق صور، والساحل البحري، وفوق الخط الأزرق.