امريكيا وبريطانيا تقصفان اليمن من جديد.. وانفجارات عنيفة في المكان

وطن: قالت قناة المسيرة التابعة لجماعة انصار الله اليمنيين، إن طائرات بريطانية أمريكية، تشن غارات جديدة على صنعاء.

فيما أشارت مصادر يمنية، إلى أن أصوات انفجارات عنيفة، سمعت في الجهة الشمالية من العاصمة صنعاء.

واضافت ان ثلاث غارات أمريكية بريطانية استهدفت قاعدة الديلمي الجوية في ‎صنعاء ‎باليمن.

وقال مسؤولين أميركيين "ان الجيش الأميركي ينفذ ضربة أخرى في اليمن استهدفت هذه المرة منشأة رادار لانصار الله، فيما نفذت "الضربات" الإضافية بشكل منفرد وهي أصغر بكثير من سابقاتها".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ قال في وقت سابق إن "القوات الأمريكية والبريطانية، بدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا، نفذت بنجاح ضربات ضد أهداف يستخدمها انصار الله في اليمن".

وكانت كشفت قناة "المسيرة" التابعة لانصار الله فجر الجمعة، أن الهجمات الأمريكية والبريطانية "استهدفت قاعدة الديلمي الجوية شمال العاصمة، ومحيط مطار الحديدة ومناطق في مديرية زبيد بمحافظة الحديدة غرب اليمن، ومعسكر كهلان شرقي مدينة صعدة شمال غرب العاصمة صنعاء".

وأضافت أن الهجمات استهدفت "المطار بمديرية عبس بمحافظة حجة شمال غربي العاصمة صنعاء، ومطار تعز ومعسكر اللواء 22 بمديرية التعزية بمحافظة تعز جنوب العاصمة صنعاء".