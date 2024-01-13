المكتب الاعلامي الحكومي في غزة: انقطاع الكهرباء عن مستشفى شهداء الأقصى يهدد حياة المرضى وينذر بوقوع كارثة انسانية

وطن: أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، عن انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان له، إن المولدات الكهربائية في المستشفى توقفت عن العمل بسبب نفاد الوقود، ما ينذر بوقوع كارثة إنسانية جديدة وتوقف الخدمة الصحية في المستشفى.

وبين أن هناك خشية من وفاة مرضى وأطفال في أقسام العناية المركزة والحضانة نتيجة انقطاع الكهرباء.

وحمل المكتب جميع جهات الاختصاص والجهات ذات العلاقة، المسؤولية الكاملة عن أي كارثة أو حالات وفاة قد يتعرض لها المرضى والأطفال، خاصة في أقسام العناية المركزة والحضانة.

وكان المكتب الإعلامي قد حذر، في وقت سابق هذا اليوم، من أن مستشفى شهداء الأقصى على وشك التوقف عن العمل بسبب نفاد الوقود الذي يشغل مولدات الكهرباء، مما يهدد حياة عشرات المرضى.