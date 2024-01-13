استشهاد 3 مقاومين وإصابة جندي "إسرائيلي" بعملية إطلاق نار في الخليل

وطن: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، عن استشهاد ثلاثة مقاومين وإصابة جندي بجراح، في عملية إطلاق نار على أطراف مستوطنة بالخليل.

وذكر الناطق باسم جيش الاحتلال،"أن خليّة مسلّحة هاجمت دورية للجيش خلال تجولها قرب سياج مستوطنة "ادورا" قرب الخليل؛ ما أدى لإصابة أحد الجنود بجراح متوسطة، فيما اندلعت اشتباكات عنيفة على مدار نحو ساعة، وتم استدعاء قوة خاصة من وحدة "يمام" للتدخل في الحدث".

في حين، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن اشتباكات عنيفة سمعت بوضوح داخل المستوطنة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمن المستوطنة قوله إنه تم استهداف المنفذين الثلاثة فاستشهدوا في المكان.

وفي أعقاب ذلك أغلقت قوات الاحتلال مداخل بلدتي إذنا وترقوميا، وتنتشر بكثافة في محيط المستعمرة المذكورة، فيما تقوم طائرات الاحتلال بإطلاق قنابل الإنارة في المنطقة.