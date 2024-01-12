الاعلام العبري: مليار شيكل يوميا تكلفة الحرب على دولة الاحتلال

وطن: قالت القناة 12 العبرية ان الحرب على قطاع غزة تكلف دولة الاحتلال يوميا مليار شيكل .

وقالت القناه ان العمليات الحربية المباشرة هي الأكثر تكلفة، وان وزارة مالية الاحتلال ووزارة الجيش قدروا التكلفة اليومية بمليار شيكل في اليوم الواحد.

واشارت الى ان كافة تكاليف التسليح والمحروقات للمركبات العسكرية والطائرات، وطعام وغيره، وبعد تحرير عدد من الجنود في الأسابيع الأخيرة، التكلفة تراجعت ل (600) مليون شيكل في اليوم الواحد.

ولفتت الى ان تعويضات المجالس المحلية والمستوطنين الذين تم إخلائهم، وتكلفة الإدارة المحلية التي أقيمت لإعادة إعمار غلاف غزة، وهي موازنة لخمس سنوات حتى العام 2028، تقدر (18.5) مليار شيكل لمنطقة غلاف غزة.

وبشأن تعويض بدل ممتلكات قالت القناة انها قدمت دعاوى لتعويض على ممتلكات وصلت ل (722) مليون شيكل، وان دولة الاحتلال ستفقد قرابة (35) مليار شيكل من مدخولتها من الضرائب بسبب الحرب، وحجم الإنتاج في السوق سيتراجع بنسبة 2.5%.