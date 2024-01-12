"طوفان الأقصى" في يومها الـ99.. الاحتلال يواصل حرب الابادة على غزة ويرتكب مجازر جديدة بحق المدنيين

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ99، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأٌقصى.

قالت وزارة الصحة، إنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 151 شهيدًا و248 إصابة ممن وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضيّة.

وبذلك ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 23708 شهداء و60005 جرحى منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وبالتوازي تواصل فصائل المقاومة تصديها لآليات الاحتلال الإسرائيلي وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى"، ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 99 يومًا.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ99 :