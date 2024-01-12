إثر تعرضه للضرب المبرح من قوات الاحتلال.. استشهاد الشاب خالد احمد زبيدي في طولكرم

وطن: استشهد الشاب خالد أحمد زبيدي (18 عاما) إثر تعرضه لاعتداء بالضرب المبرح على يد قوات الاحتلال في بلدة زيتا شمالي طولكرم، مساء اليوم الجمعة 12 يناير 2023.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد زبيدي نتيجة الاعتداء المبرح عليه من قبل جيش الاحتلال في بلدة زيتا.

وأفاد الهلال الأحمر، بأن طواقمه تعاملت مع إصابة خطيرة جدا جراء الاعتداء بالضرب المبرح، ما أدى إلى توقف القلب والرئتين للمصاب خلال مواجهات في قرية زيتا.

وذكرت مصادر محلية، أن شابين آخرين أصيبا بجراح جراء مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في زيتا.

واضافت المصادر، أن 3 شبان أصيبوا برصاص واعتداءات قوات الاحتلال، ونقلوا بالمركبات الخاصة والإسعاف إلى مشافي مدينة طولكرم.