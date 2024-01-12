الاحتلال يقتحم بلدات وقرى في محافظة جنين

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، بلدات وقرى في محافظة جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت بلدة يعبد جنوب غرب جنين، ونشرت فرقة مشاة وداهمت أحيائها وشنت حملات تمشيط واسعة، ونشرت القناصة على أسطح العمارات والمحلات والكمائن في الأحياء، وداهمت عدة منازل عرف من أصحابها: محمد زكي حمدان ونبيل فضل الطاهر.

وأشارت المصادر إلى أن مواجهات اندلعت في البلدة إثر الاقتحام، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت تجاه المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرى وبلدات: طورة، كفيرت وزبدة جنوب جنين، وزبوبا، رمانة، تعنك والسيلة الحارثية غربا، والجلمة، عرانة ودير أبو ضعيف شمال شرق المحافظة، وسيرت آلياتها العسكرية وشنت حملات تمشيط وتفتيش ونصبت حواجز عسكرية متنقلة، ما أدى الى إعاقة تحركات المواطنين في تلك القرى والبلدات .

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل مضيئة في منطقة المطار بمحيط قرية الجلمة.