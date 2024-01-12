مهندس "صفقة القرن" في عهد ترامب يستيعن بـ"فلسطيني" لإدانة المقاومة واثارة التعاطف مع المستوطنين

رام الله - وطن: تجتمع الإدارات الامريكية المتعاقبة، على ركيزة أساسية تُجمع عليها، وهي إسرائيل، وضرورة دعمها والانحياز لها وتبني روايتها، والدفاع عنها، في كل مكان وزمان.

ولا يقتصر هذا الموقف على إدارة بايدن، بل ينبري المسؤولين في الإدارات السابقة للعب هذا الدور، وهو ما جرى في أكثر من مرة منذ السابع من أكتوبر، الذي حولوه الى مناسبة لتقديم الولاء والدعم والتأييد الى تل أبيب.

المبعوث الأمريكي لعملية السلام في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، ومهندس صفقة القرن جيسون غرينبلات، أقدم على زيارة مستوطنات غلاف غزة مؤخرا، مبديا تضامنه الكامل مع إسرائيل.

غرينبلات ومن أجل إثارة التعاطف العالمي مع المستوطنين، وإدانة المقاومة، اجترح فكرة جديدة لتحقيق ذلك، من خلال مشاركته الزيارة لمستوطنات غلاف غزة بشخص قال انه فلسطيني وصديق له يدعى "سامر السنجلاوي".

وقال غرينبلات انه قام بزيارة إلى "كفر عزة" إحدى مستوطنات غلاف غزة، وهي إحدى التجمعات التي دمرتها حماس في 7 أكتوبر والتي عانى سكانها من الفظائع التي ارتكبتها حماس في ذلك اليوم.

وقال غرينبلات "ذهبت هناك مع صديق فلسطيني جديد اسمه سامر السنجلاوي حتى يسمع منه الناس وجهة النظر الفلسطينية عن مذبحة 7 أكتوبر. الكثير من الناس يكذبون ويقولون أنه لم يكن هناك هجمات وكثيرون لا يصدقون ما حدث. سامر هو شخص فلسطيني لا يخشى زيارة الموقع والحديث. سأقوم بنشر المزيد من مقاطع الفيديو عن زيارتنا خلال الفترة القادمة، ولكن لهذا اليوم، أرجوا أن تستمعوا إلى سامر وهو يتحدث عن الحاقدين الذين يقومون بتمزيق الملصقات التي تحمل صور الرهائن. يقدم سامر رسالة مهمة لمن يعتقدون أنهم يساعدون الفلسطينيين بأفعالهم العنيفة والمشينة والبغيضة."

ونشر غرينبلات فيديو له مع السنجلاوي وهو يتجول في مستوطنة "كفار عزة" احدى مستوطنات غلاف غزة، وقد لعب غرينبلات في الفيديو دور الصحفي او المحقق الذي يوجه الأسئلة لـ"السنجلاوي" حول ما جرى في السابع من أكتوبر، من أجل استنطاقه بمواقف يدين فيها الفلسطينيين ويحملهم مسؤولية ما يجري.

وقال السنجلاوي ردا على سؤال من غرينبلات حول تمزيق صور "الرهائن" المحتجزين في غزة، ان "هؤلاء الناس يمرون بأوقات صعبة من ان يتم اختطافهم بعيدا عن المجتمع وعائلاتهم، انا كفلسطيني اطلب من الجميع فلسطينيين وعرب، إظهار التضامن معهم، وأقل ما يمكننا العمل عليه هو التأكد من عودتهم الى منازلهم في أقرب وقت ممكن، اعتقد ان هؤلاء الناس يجب إطلاق سراحهم فورا، يجب ان تتوقف الحرب، على الجميع العمل بجد من اجل انهاء هذا الامر".

وعن ازالة هذه الملصقات قال السنجلاوي "انها طريقة غير محترمة، إذا أردنا إظهار التضامن لأي سبب جيد يجب ان يكون من خلال الاحترام، صور الرهائن هي شيء لا يحترمني حقا كفلسطيني، وليس فقط اسرائيليون، لان معظم الفلسطينيون يرغبون في رؤية نهاية هذا الحدث".