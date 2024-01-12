مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "إسرائيل أخفقت مراراً في احترام القانون الدولي"

وطن: قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، إن الاحتلال الإسرائيلي أخفق مراراً في احترام القانون الإنساني الدولي منذ أن بدأ حربه ضد غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت إليزابيث ثروسيل المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: "لقد سلطنا الضوء مراراً على إخفاقات إسرائيل المتكررة في احترام المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي: التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات عند تنفيذ الهجمات".

مؤكدة أن المفوضة السامية شددت على أن انتهاكات هذه الالتزامات قد تؤدي إلى تحمل المسؤولية عن جرائم الحرب، كما حذّرت من مخاطر الجرائم الفظيعة الأخرى.

يأتي هذا في وقت بدأت العدل الدولية (في مدينة لاهاي الهولندية) جلسات الاستماع المرتبطة بالدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال، متهمة إياها بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في غزة، وهو ما تنفيه تل أبيب.