الاحتلال يفرج عن عدد من أسيرات غزة

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة، عن عدد من أسيرات غزة اللواتي احتجزن في سجن (الدامون) طول الفترة الماضية، حيث جرى نقلهنّ عبر حاجز (كرم ابو سالم)، إلى جانب الإفراج عن معتقلين آخرين من غزة.

وأوضح نادي الأسير، أنّه تم التأكّد من الإفراج عن الأسيرات التالية:

•سائدة صلاح الشرافي

•نعمة ابو الخير سعد الله

•إيمان إبراهيم محفوظ

•ظريفة محمد كامل سلمي

•لينا عبد الله طبيل

•أفنان سرحان نصر الله

•نفين ناصر النجار

•أسيل حاتم ابو زايدة

ولفت نادي الأسير إلى إنّ عدد أسيرات غزة في سجن (الدامون) وصل إلى أكثر من 50 أسيرة، أكبرهم تبلغ من العمر 82 عامًا، وأصغرهم 15 عامًا.

علمًا أنّ عدد أسيرات غزة أعلى من هذا العدد، إلا أنّ المعطى الواضح فيما يتعلق بالأسيرات اللواتي احتجزن في سجن (الدامون)، وذلك في ظل استمرار الاحتلال بتنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّهم.

يُشار إلى أن أسيرات غزة يواجهن عمليات تنكيل وإذلال مضاعفة على مدار الوقت، وهن محتجزات في ظروف مأساوية، وكما كافة معتقلي غزة لم يتسنّ للمؤسسات معرفة أي معطى دقيق عن أعدادهم، وأماكن احتجازهم، أو أوضاعهم الصحية، ويمنع الطواقم القانونية التابعة للمؤسسات الحقوقية من زيارتهم والاطلاع على أوضاعهم، كما ويرفض السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارتهم.

وفي ضوء عمليات الإفراج التي جرت لمعتقلين من غزة جرى اعتقالهم خلال الاجتياج البري لغزة، نقل المعتقلون شهادات مروعة، تعكس مستوى عال من التوحش وعمليات التعذيب بحقّهم.