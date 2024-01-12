أردوغان يكشف عن وثائق قدّمتها تركيا لـ"العدل الدولية" ضد إسرائيل: سيكون لها وقع كبير في لاهاي

وطن: قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة إن كافة الوثائق التي قدمتها تركيا لمحكمة العدل الدولية لها وقعٌ كبير في دعوى "الإبادة الجماعية" التي بدأت ضد "إسرائيل".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين، عقب صلاة الجمعة في إسطنبول، تعليقاً على بدء جلسات محاكمة "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية بناءً على دعوى رفعتها جنوب أفريقيا.

وقال الرئيس أردوغان إنه ستتم إدانة إسرائيل (بقضية الإبادة الجماعية) وفقاً للوثائق التي سلمناها وكثير منها مرئية"، مضيفاً: "كافة الوثائق التي قدمناها لها وقعٌ كبير في لاهاي".

من جهة أخرى، قال أردوغان إنه كان يود أن يرى نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، "أكثر وداً بهذه الفترة، لكنه قلَّد (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو مؤخراً وبدأ يدلي بتصريحات مختلفة تماماً".

واليوم الجمعة انطلقت الجلسة الثانية للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأمس الخميس بدأت محكمة العدل الدولية الاستماع إلى مرافعة جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل، على أن تستمع اليوم الجمعة إلى مرافعة إسرائيل.