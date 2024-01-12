الديمقراطية: ندين العدوان الأطلسي على اليمن وندعو دول المنطقة والعالم لتحمل المسؤولية

وطن: أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بشدة، العدوان الأطلسي الأميركي – البريطاني، على جمهورية اليمن الشقيقة، ورأت فيه خطورة خطيرة نحو تصعيد التوتر في المنطقة وجرها إلى حروب لن تعود على شعوب المنطقة إلا بالخسائر الفادحة والتدمير والخراب، على شاكلة الحرب الهمجية التي تشنها قوات العدو الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 100 يوم.

وحملت الجبهة الديمقراطية في بيان وصل لوطن نسخة عنه كلاً من إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا مسؤولية إشعال الحروب في المنطقة في خدمة مصالحها العدوانية الاستعمارية في نهب ثروات المنطقة، وإفقار شعوبها، ومنعها من بناء مستقبلها الزاهر والتمتع بالاستقرار والأمن.

وقالت إن العدوان الأطلسي، الأميركي – البريطاني على اليمن يندرج في إطار الدعم غير المحدود لدولة الاحتلال في حربها الإجرامية ضد شعبنا وحقوقه الوطنية.

وقالت: لقد اتسم العدوان الأطلسي الأميركي – البريطاني على اليمن بالوقاحة إذ تصادف مع انعقاد محكمة العدل الدولية للبحث في جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا في الأراضي المحتلة بشكل خاص في قطاع غزة، ما يؤكد حجم الاستخفاف الأطلسي بالمؤسسات الدولية وبالقوانين الدولية، ويكشف زيف ادعاءاتها حول ما تدعيه من قيم وإنسانية واحترام للقوانين الدولية والدولية والإنسانية.

ودعت الجبهة الديمقراطية إلى وقف العدوان الهمجي على شعبنا في قطاع غزة وإلى إخراج الأساطيل الغربية من المنطقة، وتفكيك قواعدها العسكرية فيها، مؤكدة أن هذا الوجود الاحتلالي الاستعماري هو الذي يقف خلف التوترات والحروب المتنقلة في أرجاء الإقليم، مشددة على أن دول المنطقة وشعوبها تملك القدرة والكفاءة لصون أمنها وأمن شعوبها وثرواتها في خدمة حقها في الأمن والاستقرار والازدهار وبناء المستقبل المشرق لأجيالها القادمة.