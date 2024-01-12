حزب الشعب يدين بشدة العدوان على اليمن

وطن: أعلن حزب الشعب إدانته الشديدة للعدوان الغاشم الذي شنه ما يسمى بـ"التحالف الأميركي البريطاني الصهيوني" على جمهورية اليمن الشقيقة، فجر اليوم الجمعة، مؤكداَ أن هذا العدوان لن ينال من إرادة وموقف الشعب اليمني في دعم نضال وحقوق شعبنا الفلسطيني.

وقال حزب الشعب في بيان صحفي وصل لوطن نسخة عنه، إن هذا العدوان الحربي على اليمن، والتهديدات السافرة والمتتالية لسيادة دول وشعوب المنطقة، يندرج ضمن الارهاب الدولي المنظم لهذا التحالف العدواني، وانتهاكاته المستمرة للقوانين الدولية، وهو يأتي أيضاَ ضمن مساعي فرض هيمنته على المنطقة، والحيلولة دون مجابهة حربه الدموية المتواصلة على الشعب الفلسطيني.

وحيا الحزب مواقف الشعب اليمني وكل القوى والشعوب العربية الداعمة لنضال وحقوق الشعب الفلسطيني، خاصة منذ لحظة بدء عدوان الاحتلال الحربي على شعبنا وخاصة في قطاع غزة.