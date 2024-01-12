ميقاتي: الحديث عن تهدئة في لبنان فقط غير منطقي

وطن: قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إن هناك قرارات دولية صادرة منذ العام 1949 وصولا الى القرار 1701، لم تنفذ "إسرائيل" أيا منها.

وأكد ميقاتي في مستهل جلسة للحكومة اللبنانية، اليوم الجمعة، "استمرار أننا تحت الشرعية الدولية وبياننا الوزاري أكد احترام كل القرارات الدولية".

وأوضح أنه "إذا كان المطلوب تحقيق الاستقرار في جنوب لبنان والمنطقة الحدودية، فلتطبق كل القرارات الدولية، بدءا باتفاق الهدنة الصادر عام 1949، وكل النقاط الواردة فيه من دون أي تغيير، وعندها يمكن الانتقال الى الحديث عن ترتيبات الاستقرار في الجنوب."

ولفت ميقاتي: "أبلغنا جميع الموفدين أن الحديث عن تهدئة في لبنان فقط أمر غير منطقي، وانطلاقا من عروبتنا ومبادئنا، نطالب بأن يصار في أسرع وقت ممكن الى وقف إطلاق النار في غزة، بالتوازي مع وقف اطلاق نار جدي في لبنان، نحن لا نقبل بأن يكون أخوة لنا يتعرضون للإبادة الجماعية والتدمير، ونحن نبحث فقط عن اتفاق خاص مع أحد".

وحيا ميقاتي مبادرة جنوب إفريقيا برفع دعوى ضدّ إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية، متطلعا إلى صدور حكم عادل وعاجل يعكس احترام القيم وحقوق الإنسان، لاسيّما القانون الدّولي الإنساني.