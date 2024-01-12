تضامناً مع غزة وتنديداً بالعدوان الأميركي - البريطاني.. تظاهرات حاشدة في صعدة

وطن: انطلقت تظاهراتٌ حاشدة، اليوم الجمعة، في عدّة مناطق بمحافظة صعدة شمالي اليمن، تحت شعار "الفتح الموعود والجهاد المقدس"، وذلك نصرةً للشعب الفلسطيني وتنديداً بالعدوان الأميركي - البريطاني.

وعمّت التظاهرات مدينة صعدة ومناطق المرازم وشعارة بمديرية رازح، والجَرَشة بمديرية غمر، تنديداً بالعدوان الأميركي البريطاني على اليمن فجر اليوم.

وكان قائد حركة أنصار الله، عبد الملك بدر الدين الحوثي، دعا إلى المشاركة الحاشدة في تظاهرات اليوم، مشيراً إلى أنّ الشعب اليمني خرج على نحوٍ كبيرٍ جداً في ميدان السبعين والمحافظات وازداد تفاعله بعد الجريمة الأميركية في البحر الأحمر.

ووصف خروج اليمنيين إلى الساحات، الجمعة الماضية، بأنّه أكبر مما سبقه، وهذا المستوى التصاعدي في التحرّك والتفاعل والاستمرار أمرٌ مهمٌ جداً.

وتأتي تظاهرات اليوم الحاشدة بعدما شنّت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، فجر اليوم، عدواناً عسكرياً على العاصمة اليمنية صنعاء، بالإضافة إلى محافظات الحُدَيْدَة وصعدة وذمار وتعز وحجة، وفق ما أوردته وكالة "سبأ" الرسمية اليمنية.

وأكّد الناطق باسم القوات المسلّحة اليمنية، يحيى سريع، أنّ العدوان الأميركي - البريطاني، أدّى إلى ارتقاء 5 شهداء وإصابة 6 آخرين من عناصر القوات المسلّحة.

في هذا السياق، أدان تحالف الأحزاب والقوى السياسية المناهضة للعدوان، العدوان الأميركي البريطاني على اليمن، مؤكداً أنّ الولايات المتحدة وبريطانيا بعدوانهما "تسببان بشكل مباشر في تعريض الملاحة الدولية والتجارة العالمية لكافة المخاطر".

وعدّ التحالف، في بيان، أنّ "العدوان الأميركي البريطاني هو امتداد للعدوان الذي استمر لأكثر من 8 سنوات".

كما أشار البيان إلى أنّ هذا العدوان يُمثّل دعماً واستمراراً للعدوان الإسرائيلي - الأميركي على الشعب الفلسطيني، ولجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

وأكّد أيضاً "حتمية فشل هذا التحالف الإجرامي كما فشلت التحالفات السابقة "، مبيّناً أنّ "الرد اليمني على هذا العدوان ونتائجه لم تكن في حسابات الأميركي والبريطاني".

يُشار إلى أنّه عقب هذا العدوان الذي استهدف مواقعاً في اليمن، نفّذ متظاهرون أميركيون أيضاً وقفةً احتجاجيةً على أبواب البيت الأبيض، معبرين عن موقفٍ رافض للقصف الأميركي على اليمن.

وأكّد المحتجون أمام البيت الأبيض، والذين يأتي حراكهم ضمن تحالف "آنسر" المناهض للحرب، أنّ اليمنيين "يحاولون وقف الإرهاب والإبادة الجماعية في غزة".

وفي "تايمز سكوير" بمدينة نيويورك، تجمّع المتظاهرون المناهضون للحرب كذلك، بهدف إدانة القصف الأميركي لليمن، والمطالبة بخروج الولايات المتحدة من الشرق الأوسط، مرددين هتاف: "من فلسطين إلى اليمن الإمبريالية جريمة".