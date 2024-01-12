الجبهة الشعبية تدين عدوان تحالف الشر الأميركي البريطاني الصهيوني على اليمن

وطن: أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عدوان تحالف الشر الأميركي البريطاني الصهيوني على اليمن فجر اليوم الجمعة، مؤكدةً فشل أهداف هذا العدوان.

وقالت الجبهة الشعبية في بيان لها وصل وطن نسخة منه، إن الرد اليمني السريع على أهداف أميركية وبريطانية دليل على أكاذيب ما روجت له ماكنة الدعاية الأميركية والبريطانية التي زعمت نجاح هذه الضربات في الحد من قدرات اليمن.

وأكدت الجبهة أن هذا العدوان ليس عدواناً على الشعب اليمي فقط؛ بل على فلسطين والأمة العربية وكل الأحرار في العالم، وأن أهدافه الخبيثة ليست حماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر بل حماية أمن الكيان الصهيوني، في ظل الخسائر الكبيرة والباهظة التي يتكبدها والضربات القوية التي يتعرض لها من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية والعربية، مشددة على قدرة الجيش اليمني في التصدي للعدوان والصمود لما يمتلك من إرادة قتالية عالية، ومن نُبل مواقفه المشرفة.

وحيت الجبهة المواقف اليمنية الأصيلة وجيشها الأبي ووقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة، مؤكدةً أن التاريخ المعاصر سيسجل بحروفٍ من ذهب هذه المواقف اليمنية المشرفة التي أحيت الأمل بقدرات الأمة العربية على نصرة فلسطين، وضرب العدو.

واعتبرت الجبهة أن مشاركة النظام البحريني في هذا العدوان على الشعب اليمني يشكل خيانةً صريحة وطعنةً غادرة في خاصرة الأمة العربية، مؤكدةً أن هذا العار سيظل يلاحق هذا النظام المتصهين المتهالك الخانع ويوماً ما سيدفع ثمن خيانته للأمة وقضاياها.

ودعت الجبهة كافة القوى الحية في المنطقة إلى أخذ موقعها الطبيعي والانخراط في خندق المواجهة إلى جانب فلسطين واليمن وكل المقهورين، وتشديد الضربات ضد العدوان الأميركي والصهيوني الغربي الذي يهدف إلى محاولة فرض الاستسلام على شعوبنا، وفرض الهيمنة والتطبيع على الأمة العربية، وتصفية القضية الفلسطينية.