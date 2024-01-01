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هل ستنجح محكمة العدل الدولية بما فشل فيه مجلس الأمن الدولي؟
أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة د.حسن نافعة لوطن: معر ...
"وطن" تتابع مع وزارة الزراعة أسباب شُح كميات الانتاج الزراعي ...
الصحفي ضياء الكحلوت يروي لوطن أهوال فترة اعتقاله من قطاع غزة ...
الطفل أحمد.. الاحتلال يحرمه من حضن والده الشهيد فهمي الى الأ ...
"طوفان الأقصى" في يومها الـ98.. جنوب أفريقيا تطالب "العدل ال ...
الاحتلال يحاصر مخيم نور شمس في طولكرم ويغلق كافة مداخله بالس ...
كتيبة طولكرم تخوض اشتباكات مع الاحتلال وتصيب آلياته إصابات م ...
الجبهة الشعبية تدين عدوان تحالف الشر الأميركي البريطاني الصه ...
المبادرة الوطنية تدين العدوان الغادر على اليمن
"العدل الدولية" تستنأنف جلساتها لمحاكمة الاحتلال بتهمة ارتكا ...
أسفر العدوان عن استشهاد 5 يمنيين .. "أنصار الله" تتوعد بالرد ...
تحقيق صحفي يكشف: مؤيدو الحرب على غزة في الكونغرس حصلوا على م ...
رئيس جنوب أفريقيا: لم أشعر بفخر كهذا من قبل
أمريكا وبريطانيا تشنان عدوانا على اليمن
الاقتصاد المنزلي في مواجهة الإغلاق والبطالة
حصار مطبق على مخيم العروب
القبور "مُكتظة" في محافظة الوسطى بقطاع غزة
"لا تدفعوا ثمن الرصاص الذي يقتل أطفالنا".. مقاطعة منتجات الا ...
شح الزيت والزيتون في غزة بسبب العدوان
الاغتيالات الإسرائيلية وعودة السيارات المفخخة
صقيع غزة
الضربات الأمريكية على اليمن وتقويض الدوافع البعيدة
معركة قضائية تخوضها جنوب أفريقيا نيابة عن الدول العربية
"اليوم التالي".. رُعبُ مَن؟
لجنة القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية.. ملف فساد أسود أغلق ...
تحقيق استقصائي لوطن وأمان: غياب تأمين صحي شامل.. حرمان الكثي ...
تحقيق استقصائي لوطن: الدعم الحكومي للجمعيات.. معايير واضحة ف ...
أين ذهبت أموال التبرعات التي جمعتها وزارة الأوقاف لصالح اللا ...
تحقيق استقصائي لوطن: "المواد الأساسية.. تلاعبٌ بالأسعار وغيا ...
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