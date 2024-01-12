المبادرة الوطنية تدين العدوان الغادر على اليمن

رام الله - وطن: وجهت حركة المبادرة الوطنية التحية للشعب اليمني الباسل و أدانت العدوان الغادر الذي شنته الولايات المتحدة و بريطانيا على اليمن في ما يشكل خرقا جديدا للقانون الدولي و مبدأ سيادة الدول.

و قالت المبادرة في بيان لها صل لوطن نسخة عنه ان الولايات المتحدة و بريطانيا تتحدثان عن عدم توسيع دائرة الصراع ثم تشن قواتها العسكرية اتداء سافرا لا مبرر له على اليمن ، وهما تعرفان تماما ان افضل سبيل لتأمين الملاحة في البحر الأحمر هي وقف حرب الإبادة الجماعية المجرمة التي تشنها حليفتهما إسرائيل على قطاع غزة بمشاركة و دعم الولايات المتحدة و بريطانيا في خرق واضح للأعراف و القوانين الدولية.

وأكدت المبادرة أن رفض وقف اطلاق النار و الاستمرار في العدوان قطاع غزة يهدد بانفجار شامل لا تحمد عقباه في المنطقة بأسرها.

و قالت المبادرة ان عصر استعباد الشعوب و التسلط عليها ولى و انتهى و ما من قوة قادرة على قهر إرادة و إصرار الشعبين الفلسطيني و اليمني على نيل الحرية والكرامة.