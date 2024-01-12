د. عقل أبو قرع يكتب لوطن.. الواقع الفلسطيني الحالي... والحاجة الى رأس المال الاجتماعي

ما يحدث حاليا في بلادنا من أحداث بأبعاد عميقة، سواء في قطاع غزة أو في الضفة، وما لها من تداعيات ممتدة وعلى اصعدة اجتماعية واقتصادية وانسانية، وسواء أكانت ذات البعد الوطني أو الاجتماعي، وسواء حدثت على الصعيد المحلي أو الوطني الشامل، يظهر أمس الحاجة الى حالة من التضامن والتكاتف والتكتل نحو هدف عام في إطار الثقة المتواجدة وبعيدا عن المصلحة الفردية الضيقة.

وهذه الحالة ورغم انطفاء جذوتها خلال السنوات الماضية، الا انها ما زالت موجودة وتنتظر الوضع الملائم لتفعيلها وظهورها بقوة، وهذا الوضع من التضامن والعمل العام العفوي من خلال تكتلات بشرية، بعيدا عن المصلحة الضيقة، هو ما كان متأصلا في الواقع الفلسطيني في نهاية القرن الماضي وقبل ذلك، وهو ما يطلق عليه "رأس المال الاجتماعي"، الذي يعتبر من نقاط القوة التي تملكها المجتمعات، وبالأخص في ظل غياب او ضألة نقاط قوة اخرى تفتقر اليها المجتمعات، من مصادر اقتصادية او مادية أو غيرها.

وفي الاوضاع الفلسطينية الحالية، وبدون شك أو جدال، هناك حاجة ماسة للتعاضد والتكافل والعمل المشترك، وليس ذلك وحسب، ولكن بناء نوعا من الثقة والشعور بالمصلحة العامة او الجماعية التي افتقدناها وبقوة خلال السنوات الماضية، فالواقع الفلسطيني المشتت وغير الواضح خلال الفترة الماضية في كل الجوانب والساحات، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتربويا، والتغيرات التي حدثت خلال السنوات الماضية في المجتمع الفلسطيني، والتحولات في التفكير والثقافة والعلاقات بين الناس وحتى تبدل الاهداف، أدت الى تضاؤل الحالة من التضامن والتعاضد التي اعتدنا عليها في الماضي.

وأدت الى ظهور طبقات أو فئات أو تكتلات ذات نزعات فردية خاصة وسطوتها على المشهد وبقوه، وما الى ذلك من تداعيات وتصدعات وتخبطات، تجعل المواطن الفلسطيني والمجتمع الفلسطيني بشكل عام، يحن وبشدة الى تلك الايام قبل عشرين عاما أو اكثر، التي كان التعاضد والتكافل والعمل الجماعي والثقة تتجلى بوضوح بين الافراد وفي التجمعات، وبشكل أوضح يحن الى ذلك النوع من الرأسمال النادر الذي يفتقده حاليا، الا وهو رأس المال الاجتماعي.

وقوة رأس المال الاجتماعي، أو مستوى الثقة بين الأفراد والتجمعات المختلفة من حكومية أو أهلية أو من غيرها، أو بين التجمعات والتجمعات الاخرى، من أجل المصلحة العامة ، هي من أهم سمات المجتمع الصحي الذي يعمل معا، وبالأخص في أوقات الازمات، بأنواعها المختلفة، التي تمر بها العديد من المجتمعات ومنها بلادنا، ومثال الصين في نجاحها في احتواء أزمة كورونا حين ظهرت فيها قبل حوالي 4 سنوات، له دليل قاطع على مدى أهمية وجود الثقة والتزام بين الناس وبين المؤسسات المختلفة، ولمدى أهمية وجود تكافل وتعاضد وعمل جماعي متكامل من أجل النجاح في عبور الأزمات.

وفي بلادنا، كان رأس المال الاجتماعي، أو التعاضد في أوج قوته وتجلياته خلال أزمات أو احداث مر بها مجتمعنا، ومن أهمها الانتفاضة الاولى بكل مراحلها، وكان التعاون والعمل الجماعي، والالتزام وتطبيق الإجراءات والتعليمات في أقوى المستويات، وهذا ربما كان السبب الأهم في تحقيق النتائج والأهداف المتوخاة، ورغم أن قوة هذا الرأسمال قد خبت أو تضاءلت أو حتى اختفت خلال مراحل مختلفة في بلادنا، ولأسباب مختلفة، وحتى في ظل أزمات وتطورات كبيره، ألا أن الأسس ما زالت موجودة للعودة وبقوة الى استعمال قوة رأسمال الاجتماعي في تجاوز أزمات وتحقيق انجازات، وفي عودة الثقة والتكافل الاجتماعي بين الأفراد أو الشرائح المختلفة في المجتمع، وهذا ما نحتاجه بشدة هذه الأيام.

ومع مواصلة العدوان على غزة ومواصلة انسداد الآفاق والتخبط، ومع تراكم الإحباط الذي ينتاب الناس مما يشاهدوه أو يعايشوه هنا أو هناك، فأن من أهم أسس تخطي الأزمات أو المعضلات هو العمل الجماعي من أجل المصلحة العامة، سواء على صعيد التكتلات العامة أو من خلال فئات محددة تتكاتف أو تلتقي من خلال روابط الثقة والشعور العام، مثل فئات الشباب أو النساء أو التجمعات المهنية أو الجغرافية أو ما الى ذلك.

حيث تتكتل من أجل العمل معا ولو من خلال مبادرات صغيرة محددة أو لتقديم الدعم خلال الازمات، أملا في تغيير مفاهيم حاليه، أو بالأحرى العودة الى مفاهيم سابقة مشرقة أنتجت نتائج ايجابية لصالح المجتمع الفلسطيني، وتم من خلالها تجاوز ازمات كانت أو كادت ان تعصف بنا، وبدون شك ان النجاح في تجاوز الأزمات الحالية التي نمر بها لن يكون الا بتعاون الناس معا من أجل المصلحة العامة ، وفي التزام الناس معا من خلال بناء الثقه، وهذه هي قوة " رأس المال الاجتماعي" التي تسعى اليها العديد من المجتمعات، لكي يكون عضدا ل "رأس المال البشري" الذي كان وما زال مصدر قوتنا وفخرنا.