"ارفعوا أيديكم عن الشرق الأوسط".. متظاهرون غاضبون يحتجون أمام البيت الأبيض تنديداً بعدوان التحالف الأمريكي ضد اليمن

وطن: شارك متظاهرون غاضبون في وقفة احتجاجية أمام البيت الأبيض، الجمعة، تنديداً بالعدوان الذي شنه الجيش الأمريكي على اليمن، مطالبين إدارة بايدن بـ"رفع يدها عن اليمن" وعدم توسيع الحرب في الشرق الأوسط.

وكالة رويترز قالت إن المشاركين في الوقفة الاحتجاجية هتفوا "عاش اليمن" و"ارفعوا أيديكم عن اليمن وغزة والشرق الأوسط"، كما لوَّح المتظاهرون بالأعلام الفلسطينية وحملوا لافتات كتب عليها "فلسطين حرة" و"أوقفوا قصف اليمن".

فيما قال موقع "فوكس واشنطن" إنه يبدو أن الاحتجاج تم تنظيمه من قبل تحالف ANSWER (تحرك الآن لوقف الحرب وإنهاء العنصرية)، وهو تحالف مناهض للحروب ويطالب بالعدالة الاجتماعية وله مراكز تنظيمية في جميع أنحاء أمريكا.

فيما نشرت المنظمة بياناً عبر منصة "إكس"، يدعو لـ"التعبئة الطارئة" في واشنطن العاصمة، وجاء في البيان: "أوقفوا القصف الذي تقوده الولايات المتحدة على اليمن! إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن تهدد بإطلاق العنان لحرب إقليمية مع هذا الانتقام ضد تضامن اليمن مع فلسطين. ويحتشد النشطاء المناهضون للحرب في البيت الأبيض الليلة للاحتجاج على هذا التصعيد الكبير".