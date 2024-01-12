مقتل شابين في جريمتين منفصلتين بالداخل المحتل

وطن: قُتل شاب، الليلة، إثر تفجير مركبة كان يستقلّها في مدينة الطيرة بالداخل المحتل، فيما قُتل آخر في جريمة إطلاق نار ارتُكبت في مدينة أم الفحم.

وقالت مصادر محلية إن الشاب عبد الواحد غازي قاسم (30 عاما) كان يستقل مركبته في مدينة الطيرة، قبل أن تنفجر وتشتعل فيها النيران، وسط ترجيحات بأن ما جرى هو جريمة، مشيرة إلى أن الشاب قاسم لقي مصرعه على الفور.

وفي أم الفحم، قُتل الشاب هيثم حسين إغباريّة (30 عاما)، إثر إصابته في جريمة إطلاق نار في المدينة.

يُذكر أن العام الماضي، كان قد شهد حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48، التي راح ضحيتها 228 شخصا، بينهم 16 إمرأة.

وتحولت جرائم إطلاق النار والقتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي خلال السنوات الماضية في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره، في ظل تقاعس الشرطة الإسرائيلية وتواطئها مع منظمات الإجرام.